Звание «Мать-героиня» присвоил волгоградке Владимир Путин

Жительница Волгоградской области Валентина Филиппова удостоена звания «Мать-героиня». Соответствующий документ, подписанный главой государства Владимиром Путиным, опубликован на сайте Кремля.
С присвоением высокого звания волгоградку поздравил в телефонном разговоре глава региона Андрей Бочаров.
«У Сергея и Валентины Филипповых одиннадцать детей — пять сыновей и шесть дочерей. Вместе супруги уже более двадцати лет. Двое сыновей в настоящее время в зоне СВО, у старшей дочери уже своя семья, младшие дети пока учатся и радуют родителей своими достижениями», — рассказывают в пресс-службе обладминистрации.
У Валентины Андреевны уже была одна награда за вклад в воспитание и развитие детей и сохранение семейных ценностей — в 2017 году постановлением губернатора она была отмечена почетным знаком «Материнская слава». В 2019 году семье вручили орден «Родительская Слава».
Ранее звания «Мать-героиня» была удостоена другая волгоградка — в 2022 году такую награду вручили Галине Меньшиковой, она вместе с супругом воспитала 11 детей и 15 внуков.