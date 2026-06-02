Мединский: критики учебника истории жалуются на «избыточность побед»

Помощник президента России, председатель РВИО Владимир Мединский, комментируя критику единого учебника истории, заявил, что авторам не ставят в вину фактологические ошибки. По его словам, 99 процентов претензий сводятся к тому, что у читателей «создается впечатление об избыточности побед». Об этом он сообщил РИА Новости.

«Если проанализировать ролики, где ругают учебники, увидите, что нам не ставят в вину фактологические ошибки», — отметил Мединский, добавив, что нападки касаются эмоционального восприятия материала.

Автор учебника напомнил, что Россия побеждала Орду, Карла XII, Наполеона и Гитлера, построила первую в мире АЭС и первой отправила человека в космос, и спросил, неужели это избыточные достижения и гордиться тут нечем. Он также поинтересовался, хотят ли критики, чтобы государственный учебник формировал ощущение пораженчества и презрения к своей стране, и резюмировал: «Не дождетесь!».

