Калининградец погасил миллионный долг за аренду после визита приставов

Житель Калининграда избежал дополнительных санкций, оплатив задолженность по аренде земельного участка после того, как судебные приставы разъяснили ему последствия. Мужчина задолжал администрации Пионерского городского округа 1 миллион рублей — сумму неосновательного обогащения и проценты за пользование чужими средствами.

Источник: Янтарный край

Житель Калининграда избежал дополнительных санкций, оплатив задолженность по аренде земельного участка после того, как судебные приставы разъяснили ему последствия. Мужчина задолжал администрации Пионерского городского округа 1 миллион рублей — сумму неосновательного обогащения и проценты за пользование чужими средствами.

Как установил суд, собственник провёл реконструкцию нежилого помещения площадью 290 квадратных метров, расположенного в многоквартирном доме, увеличив его до 690 квадратных метров. На период строительства городская администрация предоставила ему в аренду земельный участок площадью 1235 квадратных метров. После завершения работ в обновлённом помещении открылся сетевой магазин, а на прилегающей территории была оборудована парковка для покупателей. Однако владелец недвижимости не продлил договор аренды участка и не платил за него в течение трёх лет.

Суд постановил взыскать с гражданина в пользу администрации Пионерского городского округа 1 миллион рублей. Исполнительный лист поступил в отделение судебных приставов Центрального района Калининграда. Приставы возбудили исполнительное производство, направили должнику требование и разъяснили, что по истечении пятидневного срока для добровольного погашения задолженности будут применены меры принудительного взыскания, а также штрафные санкции — исполнительский сбор в размере 12 процентов от суммы долга. После этого требуемая сумма в полном объёме поступила на депозитный счёт отделения.

Денежные средства будут перечислены взыскателю.

