Жители Красноярского края могут выиграть бесплатное премиум-путешествие по России

Федеральная программа развития «Другое дело» президентской платформы запустила спецпроект «Твоя вселенная возможностей: открывай Россию» с бесплатными путешествиями.
Принять участие в конкурсе может любой житель страны старше 18 лет. Для этого нужно быть зарегистрированным в сервисе «Другого дела», заполнить анкету и пройти тестирование о городах России и их достопримечательностях.
Победители отправятся в путешествие в Екатеринбург, Сочи, Казань, Петрозаводск или на Алтай.
«В каждом розыгрыше выберут по четыре победителя, которые отправятся в четырехдневное путешествие по одному из пяти направлений. Конкурс продлится до сентября. Путешествия включают бесплатный проезд, питание, проживание в отелях премиум-класса. Для победителей спецпроекта подготовили эксклюзивную экскурсионную программу», — рассказали организаторы.
В июне стартует экскурсия по Екатеринбургу для первых четырех человек. Розыгрыш поездки в Сочи пройдет с 8 по 21 июня; в республику Алтай — с 29 июня по 12 июля; в Казань — с 20 июля по 2 августа; в Петрозаводск — с 10 по 23 августа.
Конкурс приурочен к Году единства народов России.