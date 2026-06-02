«Экотехнологиям» дали месяц на исправление ситуации с мусором в Воронеже

В заседании участвовали руководители Госжилинспекции, Минприроды, Минтарифа, Роспотребнадзора, Росприроднадзора и управления ЖКХ Воронежа. Региональный оператор представил свои данные, которые вызвали сомнения у собравшихся. Яркими примерами проблемных точек названы площадка на улице Чапаева, 125 в Воронеже, и площадка в Новой Усмани, где отходы складируются рядом с контейнерами, создавая антисанитарию. Участники заседания также указали на неэффективность процедуры составления актов о нарушениях: акт можно составить при трех свидетелях даже без представителя оператора, однако на практике эта процедура буксует.