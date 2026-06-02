Ростовский центр БПЛА запускает производство печатных плат за 676,5 млн рублей

Ростовский научно-производственный центр беспилотных авиационных систем планирует запустить линию по производству твердых печатных плат. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.
На приобретение оборудования выделили 676,5 млн руб. Согласно техническому заданию, все оборудование должно быть новым. Подрядчик обязан самостоятельно доставить оборудование, выполнить его монтаж и подключить коммуникации.
Среди необходимых станков для производства — линия химической предварительной подготовки, линия травления внутренних слоев, линия бурого оксидирования и высокоточный сверлильный станок с ЧПУ и системой CCD. Линия производства многослойных печатных плат 6−7 класса должна заработать не позднее конца 2026 года.
