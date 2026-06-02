Новый отель-музей откроют в историческом центре Пскова

Отель-музей «Дом Фролова» откроют в Пскове, что отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в управлении информационной политики областного правительства.
Значительная часть пространства отведена под экспозиции с артефактами разных эпох. Там можно увидеть советские продукты и промтовары. Среди них — запечатанный кофе 1970‑х годов, консервированная вода для морских судов, леденцы монпансье, крупнейшая коллекция пищевой соды и флаконы популярных в СССР духов. Есть и инженерные раритеты, например, старинные замки‑головоломки, которые почти невозможно открыть без знания механизма.
«Назвать его просто гостиницей невозможно. Здесь соседствуют разные эпохи: подлинные люстры из гостиницы “Москва” 1935 года и московского метро, советские артефакты, оркестрион конца XIX века, зеркало Наполеона, личные предметы русских царей, антикварная мебель конца XVI — начала XX века», — рассказал губернатор региона Михаил Ведерников.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.