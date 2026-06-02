День русского языка: дата, история и традиции

По данным портала Ethnologue, в 2025 году русский занимал девятое место среди самых распространенных языков мира. На нем разговаривают около 253,4 млн человек. В России ежегодно отмечают День русского языка. Как появился праздник — в материале РБК Life.
Когда День русского языка в 2026 году
День русского языка в России ежегодно отмечают 6 июня — в день рождения писателя и поэта Александра Сергеевича Пушкина. В 2026 году дата выпадает на субботу.
День национального языка, связанный с известными писателями, празднуют и в других странах. В Великобритании День английского языка отмечают в день появления на свет (и, по совпадению, в день смерти) Уильяма Шекспира — 23 апреля. Также 23 апреля празднуют и День испанского языка. Дату приурочили ко дню смерти Мигеля де Сервантеса, автора романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». День китайского языка в ООН отмечают 20 апреля. Праздник посвящен основателю китайской письменности Цан Цзе.
История Дня русского языка
Впервые на официальном уровне День русского языка, 6 июня, отпраздновали в ООН. В 2010 году Департамент общественной информации установил дни языков, чтобы напомнить о существующем в мире культурном и языковом разнообразии. Для этого предложили провести шесть «языковых дней» — в честь каждого из шести языков стран — участниц организации.
Через год, 6 июня 2011 года, День русского языка официально появился и в России. Соответствующий указ подписал президент Дмитрий Медведев. Ранее, с 1997 года, в эту дату праздновали Пушкинский день России.
Традиции Дня русского языка
В России в День русского языка проводят лекции, спектакли, мастер-классы и творческие вечера. В 2012 году в Санкт-Петербурге провели необычную акцию: активисты помыли памятник поэту Александру Пушкину, установленный перед зданием Русского музея.
Праздничные мероприятия устраивают как для взрослых, так и для детей. Например, в 2024 году библиотеки Екатеринбурга организовали для представителей младшего поколения конкурс рисунков на тему «Чудный остров сказок Пушкина» и интерактивно-игровую программу, а взрослые могли поучаствовать в викторинах и литературных беседах.
В том же году во многих регионах страны провели Всероссийскую акцию «Декламируй». По словам организаторов, идея состояла в том, чтобы популяризировать «самобытность русского языка». Участники могли выразительно прочесть вслух не только произведения Александра Пушкина, но и работы других авторов, а также свои собственные.
В ООН, где первоначально и зародилась идея отмечать День русского языка, в 2024 году накануне праздника открыли выставку. Стенды, рассказывающие о русском народном творчестве, установили в холле штаб-квартиры организации в Нью-Йорке.
Интересные факты
- В результате реформы правописания 1917−1918 годов из состава русского алфавита исключили буквы Ѣ («ять»), Ѳ («фита»), І («и десятеричное»). Также утвердили не писать твердый знак («ъ») на конце слов. Например, до реформы корректным было написание «Санктъ-Петербургъ», а после — «Санкт-Петербург».
- Современный русский алфавит состоит из 33 букв — 10 гласных, 21 согласная, а также два знака «ъ» и «ь».
- В русском языке много заимствований, но иногда иноязычное происхождение имеют даже самые привычные и, казалось бы, русские слова. Например, «кнут», «очаг» и «деревня» имеют не исконно славянские корни.
- Буква Э появилась в русском алфавите только в 1708 году, после введения Петром I типографского шрифта для печати светских изданий.
- Самое длинное слово в русском языке — «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые» — состоит из 55 букв. Оно означает название химического соединения.
- Точное количество русских слов зафиксировать невозможно, поскольку язык постоянно развивается и пополняется. Национальный корпус русского языка фиксирует порядка 389 млн словоупотреблений.
- Некоторые голливудские актеры умеют разговаривать по-русски. Например, Кейт Бекинсейл («Другой мир») изучала русский в Оксфордском университете. Киану Ривз выучил несколько фраз для съемок в фильме «Джон Уик». Элизабет Олсен («Ванда/Вижн») училась по обмену в России и запомнила популярные выражения, в том числе и нецензурные.