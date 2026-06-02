День русского языка: дата, история и традиции

День национального языка, связанный с известными писателями, празднуют и в других странах. В Великобритании День английского языка отмечают в день появления на свет (и, по совпадению, в день смерти) Уильяма Шекспира — 23 апреля. Также 23 апреля празднуют и День испанского языка. Дату приурочили ко дню смерти Мигеля де Сервантеса, автора романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». День китайского языка в ООН отмечают 20 апреля. Праздник посвящен основателю китайской письменности Цан Цзе.