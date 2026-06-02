Магазины OBI переименовали в торговых центрах Нижнего Новгорода

«OBI Россия» продолжит работу под новым названием «DOM Лента». Магазины уже переименовали в нижегородских ТЦ. Об этом свидетельствуют данные с сайтов торговых центров и онлайн-карт.
Скриншот: ТРЦ «Мега» (mega.ru/nn/).
Скриншот: Яндекс. Карты.
«Друзья, мы обновляемся — и приглашаем вас в новый этап вместе с нами. Важно: магазины продолжат работать в привычном режиме. Обновление будет проходить поэтапно — шаг за шагом, для вас и вместе с вами», — говорится на странице сети строительных гипермаркетов.
Если верить информации с сайта, то магазины данной сети начали переименовывать и в других регионах страны.
