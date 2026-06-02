В Волгограде врачи Роспотребнадзора назвали сроки хранения еды

Врачи Роспотребнадзора Волгограда в июне назвали сроки хранения летних блюд. Жара в Волгоградской области ускоряет порчу еды, и потому, к примеру, шашлык нельзя держать в холодильнике дольше 36 часов.
Салат с майонезом годен всего 12 часов, а с яйцами или консервацией — лишь 6 часов. Рыбу хранят не более суток при +2 градусах, торты с заварным кремом — до 18 часов. Шашлык из мяса птицы допустимо оставлять на 48 часов, а плов и котлеты нужно съесть за 24 часа.
«Сырые продукты и полуфабрикаты нельзя хранить рядом с готовой едой», — предупреждают в Роспотребнадзоре. Врачи подчеркивают: испорченные блюда не должны соседствовать со свежими.
Специалисты советуют: проверяйте время хранения — если шашлык стоит дольше 36 часов, а салат с майонезом — больше 12, выбрасывайте без сомнений.
