Дятлова предложила придумать название для улицы в центре Калининграда

Безымянному проезду в центре Калининграда необходимо присвоить наименование. Об этом рассказала журналистам глава администрации Елена Дятлова во время рабочего выезда.
Сейчас на дороге, соединяющей проспект Мира и улицу Театральную, идёт ремонт. Там сделали новый тротуар и убрали аварийные деревья. Также подрядчик произвёл компенсационное озеленение. Кроме того, уберут ямы на проезжей части. Всего на объект направили около 18 миллионов рублей.
«Нужно обсудить на топонимической комиссии этот вопрос. Сейчас улица без названия, но после того, как мы построим тротуар, то вполне можно и дать наименование этому проезду. Обязательно подумаем об этом», — отметила Дятлова.
После окончания ремонта проезд останется односторонним. На нём также запретят парковку машин. Сдать объект рассчитывают через одну-две недели.