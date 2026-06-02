Ночные выстрелы встревожили алматинцев: что обнаружила полиция

Патрульный экипаж, прибывший на место, выяснил ситуацию.
«В ходе проверки была остановлена автомашина, в багажнике которой обнаружен предмет, внешне схожий с пистолетом, а также патроны к нему». Пресс-служба ДП Алматы.
Владелец пояснил, устройство является сигнальным и использовалось для отпугивания бродячих животных.
Сразу же на место прибыла следственно-оперативная группа.
«Предмет и боеприпасы изъяты, назначены соответствующие экспертизы». Пресс-служба ДП Алматы.
В пресс-службе Департамента полиции Алматы после произошедшего призвали соблюдать закон и не создавать угрозу для окружающих.
