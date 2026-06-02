Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночные выстрелы встревожили алматинцев: что обнаружила полиция

В Алматы в ночное время на пульт «102» поступил звонок о звуках, похожих на выстрелы, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Патрульный экипаж, прибывший на место, выяснил ситуацию.

«В ходе проверки была остановлена автомашина, в багажнике которой обнаружен предмет, внешне схожий с пистолетом, а также патроны к нему». Пресс-служба ДП Алматы.

Владелец пояснил, устройство является сигнальным и использовалось для отпугивания бродячих животных.

Сразу же на место прибыла следственно-оперативная группа.

«Предмет и боеприпасы изъяты, назначены соответствующие экспертизы». Пресс-служба ДП Алматы.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы после произошедшего призвали соблюдать закон и не создавать угрозу для окружающих.

Ранее мы рассказывали, что в Алматинской области сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) задержали 30-летнего мужчину, который организовал нарколабораторию по производству синтетических наркотиков.