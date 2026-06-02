Politico: Полный запрет на российскую нефть не войдет в 21-й пакет санкций ЕС

Как сообщает издание, при подготовке очередного пакета санкций страны ЕС сосредоточились на корректировке действующего механизма ценового ограничения на российскую нефть. В частности, обсуждается вариант сохранения текущего уровня потолка цен. При этом предложения о полном запрете поставок российской нефти и введении запрета на морские услуги пока не получили необходимой поддержки среди государств ЕС и, вероятно, не войдут в новый пакет ограничений.