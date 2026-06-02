Politico: Полный запрет на российскую нефть не войдет в 21-й пакет санкций ЕС

Как сообщает издание, при подготовке очередного пакета санкций страны ЕС сосредоточились на корректировке действующего механизма ценового ограничения на российскую нефть. В частности, обсуждается вариант сохранения текущего уровня потолка цен. При этом предложения о полном запрете поставок российской нефти и введении запрета на морские услуги пока не получили необходимой поддержки среди государств ЕС и, вероятно, не войдут в новый пакет ограничений.
В 2025 году Евросоюз внедрил механизм, предусматривающий автоматический пересмотр предельной цены на российскую нефть марки Urals каждые шесть месяцев. Согласно правилам, потолок устанавливается на уровне на 15 процентов ниже средней рыночной стоимости. Очередной пересмотр этого показателя ожидается позднее летом.
Действующие ограничения запрещают европейским компаниям предоставлять услуги по страхованию, перевозке и обслуживанию поставок нефти, если ее цена превышает установленный лимит, уточняет газета.
Агентство Bloomberg ранее написало, что ЕС рассматривает возможность временной отмены ограничений цен на российскую нефть из-за конфликта вокруг Ирана. По данным источника, следующий пересмотр ценового потолка в июле приведет к повышению уровня цен до 65 долларов, что выше предыдущего порога в 60 долларов, установленного G7.
До этого США исключили из реестра антироссийских санкций два танкера и 11 физлиц, среди которых покойные члены Федерального собрания России.