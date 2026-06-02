Отец закрыл дочь в квартире на 30 лет: она вырывала остатки своих волос и лишилась зубов

В Польше спасли 50-летнюю женщину, которая почти 30 лет могла находиться в заточении в квартире своей семьи. Об этом сообщает RMF24.
Отмечается, что женщину по имени Магдалена нашли в тяжелом состоянии. По данным журналистов, она была почти полностью лысой и без зубов. К такому состоянию она пришла после того, как годами жила без документов, медицинской помощи, работы и даже контакта с внешним миром.
Сотрудники городского центра социальной помощи пришли в квартиру ее семьи около полутора месяцев назад. Тогда 78-летний отец женщины сначала заявил, что дочери нет дома. Однако соцработники не поверили этим словам и вернулись вместе с полицией. В квартире они заметили комнату, закрытую на ключ.
Внутри оказалась Магдалена. По данным журналистов, почти 30 лет она могла провести в изоляции.
«Она сидела в темном туалете и вырывала остатки волос с головы. Она практически лысая, у нее нет зубов, остался, кажется, один зуб», — рассказал журналист программы Uwaga! Томаш Патора.
После этого Магдалену срочно доставили в больницу. По данным RMF24, ей потребовалась операция после жалоб на сильную боль в животе.
Соседи рассказали, что помнили Магдалену обычной девушкой. Со временем она все реже появлялась на улице, а последний раз ее видели примерно 20 лет назад. Многие были уверены, что она находится в специальном учреждении.
Незадолго до вмешательства соцслужб жильцы дома начали находить на балконах записки с просьбами о помощи. На одной из них было написано: «Помогите, полиция, дочь». При этом полиция уже приезжала в квартиру, но тогда оснований для дальнейших действий не нашла.
