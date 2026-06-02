Помощник президента Владимир Мединский заявил, что противники нового единого учебника по истории почти никогда не указывают на фактические ошибки. По его словам, претензии касаются другого — «эмоционального впечатления избыточных побед». Об этом он рассказал в интервью журналу «Эксперт».
«Что касается критики: да, приходится сталкиваться и с критикой. Но если проанализировать ролики, где ругают учебники истории, увидите, что нам не ставят в вину фактологические ошибки», — уточнил Мединский.
Председатель РВИО пояснил, что 99% критических замечаний сводятся к ощущению, будто в учебнике слишком много поводов для гордости. Он искренне не понимает этой логики, напомнив о победах над Ордой, Карлом XII, Наполеоном и Гитлером, а также о первом космическом полете и атомной станции.
Мединский отметил, что в 1990-е годы было модно каяться и равняться на западную демократию. Он прямо спросил критиков, хотят ли они воспитать у детей ощущение пораженчества и презрения к собственной стране, и резюмировал, что этого не дождется никто.
Также Мединский отметил, что некоторые постсоветские страны действительно начали пытаться переписывать историю и искажать факты.