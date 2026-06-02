Почти 250 тысяч жителей Красноярского края приняли участие в предварительном голосовании «Единой России»

В текущем году процедуре предварительного голосования «Единой России», ее также называют праймериз, исполнилось 17 лет. Она традиционно прошла во всех субъектах федерации. По итогам голосования Красноярский край вошел в число лидеров: 250 тысяч жителей региона отдали свой голос за тех, кто достойно представит партию на выборах в Государственную думу, Законодательное собрание и в органах местного самоуправления. Как подчеркнул секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Красноярского края Михаил Котюков, итоговая явка по сравнению с аналогичными выборами 2021 года выросла в среднем на 90 тысяч человек. В первую очередь хочу поблагодарить жителей Красноярского края, которые приняли участие в голосовании. Нам очень важно мнение каждого для дальнейшего формирования партийной команды на предстоящих осенних выборах. Уже сегодня мы понимаем, кто действительно пользуется доверием. Впереди самый важный этап — предвыборная кампания. Каждый победитель предварительного голосования должен оправдать кредит доверия работой с избирателями, — отметил в ходе заседания регионального оргкомитета Михаил Котюков. Списки кандидатов в депутаты сформируют на основе протоколов с учетом результатов предварительного голосования. В июле региональная партийная конференция огласит и выдвинет окончательный список кандидатов. Отметим, что в процедуре на разные уровни выборов приняли участие 403 кандидата. Исторически политическими процессами больше интересуются мужчины, что подтверждается и в данном случае: 69% участников — представители сильного пола. Из них 59% имеют высшее образование, при этом доля молодых людей до 35 лет составляет 18%. Наиболее острая борьба развернулась на этапе предварительного отбора в региональный парламент, где на каждое место претендовали сразу 6 кандидатов. В качестве соперников для действующих депутатов и опытных политиков выступили представители общественных организаций, волонтеры, молодежь и участники СВО. Все итоги оперативно разместили на сайте pg.er.ru. А за подсчетом голосов россияне могли наблюдать в прямом эфире. Существенных нарушений выявлено не было, процедура признана состоявшейся. Кроме того, организационный комитет утвердил итоговые протоколы для составления партийных списков кандидатов. Стоит отметить, что каждый избиратель сможет проверить свой бюллетень с помощью персонального электронного ключа, который находится вне доступа у организаторов процедуры.