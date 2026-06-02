Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 38 га

В Красноярском крае действует один лесной пожар на площади 38 га.

Источник: Комсомольская правда

На утро 2 июня в Красноярском крае действует один лесной пожар на площади 38 га — тайга горит в Чунском лесничестве. В его ликвидации принимают участие 69 человек и пять единиц техники.

Как сообщили специалисты регионального Лесопожарного центра, ситуация находится под контролем, угрозы населенным пунктам нет.

За минувшие сутки в крае потушили два пожара на площади 3,5 га в Байкитском и Абанском лесничествах. По предварительным данным, возгорания произошли из-за неосторожного обращения с огнем и перехода с земель иных категорий.

Напомним, что в начале мая жителям ограничили посещение лесов, запретили разводить костры и сжигать мусор. Подробности можно узнать в нашей статье.