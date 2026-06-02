Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 38 га

На утро 2 июня в Красноярском крае действует один лесной пожар на площади 38 га — тайга горит в Чунском лесничестве. В его ликвидации принимают участие 69 человек и пять единиц техники.
Как сообщили специалисты регионального Лесопожарного центра, ситуация находится под контролем, угрозы населенным пунктам нет.
За минувшие сутки в крае потушили два пожара на площади 3,5 га в Байкитском и Абанском лесничествах. По предварительным данным, возгорания произошли из-за неосторожного обращения с огнем и перехода с земель иных категорий.
Напомним, что в начале мая жителям ограничили посещение лесов, запретили разводить костры и сжигать мусор. Подробности можно узнать в нашей статье.