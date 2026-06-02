Доктор Хвостов назвал смертельную дозу кофеина в крови

Доктор биологических наук и замдиректора института медицины и медицинских технологий Новосибирского государственного университета Михаил Хвостов назвал смертельную дозу кофеина: она составляет 80−100 мг на литр крови и выше. Это эквивалентно примерно 100−150 чашкам эспрессо, сообщил биолог в беседе с ТАСС.
Хвостов уточнил, что смерть от обычного кофе, даже очень крепкого, маловероятна. Это связано с тем, что выпить такой объём жидкости за короткое время практически невозможно, а также из-за естественного рвотного рефлекса, который срабатывает при передозировке.
Но вот критические эффекты, такие как судороги или фибрилляция желудочков, могут возникнуть при концентрации кофеина в крови уже от 15 мг/л. Кофеин воздействует на нейроэндокринные системы, которые регулируют сердечный ритм. При передозировке это может привести к фатальным нарушениям сердечного ритма.
Важно отметить, что добавление молока в кофе (например, в капучино или латте) не снижает токсичность кофеина. Молоко лишь разбавляет концентрацию напитка, но не изменяет его вредное воздействие на организм.
Наиболее уязвимыми к кофеину являются три категории людей: спортсмены, особенно бодибилдеры; пациенты с психическими расстройствами, в частности, с депрессией, у которых риск передозировки выше; и младенцы.
Подростки также часто пьют кофе и энергетики в больших объёмах, не осознавая риска. Однако их организм перерабатывает кофеин значительно медленнее, чем взрослый. Летальная доза для ребёнка составляет около 35 мг на килограмм веса.
Эксперт также обратил внимание на то, что кофеин может усиливать токсичность других лекарств при совместном приёме. Это касается антидепрессантов, антипсихотиков, седативных средств и оральных контрацептивов, которые замедляют выведение кофеина из организма.
