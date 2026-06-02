Психологи назвали главные тревоги жителей Хабаровского края

С начала года на телефон доверия поступило почти 5,8 тысячи обращений.

В Хабаровском крае специалисты назвали основные проблемы, с которыми жители чаще всего обращаются за экстренной психологической помощью. С начала 2026 года на телефон доверия поступило 5784 обращения, из них 382 — от детей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Служба работает в рамках национальных проектов «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь», инициированных Президентом России Владимиром Путиным.

По данным Краевой клинической психиатрической больницы имени И. Б. Галанта, чаще всего жителей беспокоят проблемы со здоровьем — как психическим, так и физическим. На втором месте находятся сложности в личных отношениях, на третьем — учебные и коммуникативные трудности.

Значительная часть обращений также связана с семейными конфликтами, сложностями в отношениях между родителями и детьми, а также кризисными жизненными ситуациями.

Как отметила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Наталья Воронкова, обратиться на телефон доверия может любой житель края.

Специалисты помогают разобраться с переживаниями после конфликтов, справиться с чувством одиночества, стрессом на работе или учёбе, а также найти выход из сложной жизненной ситуации.

В службе отмечают, что количество обращений зависит и от времени года. Больше звонков поступает в сентябре, когда люди адаптируются к новому учебному и рабочему ритму, в ноябре из-за сезонного ухудшения эмоционального состояния и в мае во время экзаменационной кампании.

Служба экстренной психологической помощи работает в Хабаровском крае с 1994 года. Помощь оказывается бесплатно и анонимно круглосуточно.