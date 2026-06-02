Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воспитывающую 11 детей волгоградку назвали матерью-героиней

Жительницу Городищенского района Валентину Филиппову, вместе с супругом воспитывающую одиннадцать детей, назвали матерью-героиней.

Жительницу Городищенского района Валентину Филиппову, вместе с супругом воспитывающую одиннадцать детей, назвали матерью-героиней. Указ о присвоении женщине такого звания подписал президент Владимир Путин.

— В семье Сергея и Валентины Филипповых — одиннадцать детей: пять сыновей и шесть дочерей, — рассказали в пресс-службе областной администрации.

Двое сыновей многодетной матери стали участниками СВО. А старшая дочь уже создала свою собственную семью, опираясь на пример родителей, идущих в одном направлении уже больше двадцати лет.

Главными «китами», на которых держится крепкая и дружная семья, сама Валентина Филиппова называет любовь, доверие, доброту и, конечно же, терпение.

— Мама — это моя профессия, мои дети — самое главное, их успех — это мой успех, — говорила на одном из мероприятий многодетная женщина. — В семье необходимо держаться друг за друга, и тогда все получится.

Жительницу села Карповка Городищенского района, посвятившую свою жизнь важной миссии, ранее награждали Почетным знаком Волгоградской области «Материнская слава». В 2019 году семье Филипповых вручили орден «Родительская слава». Сегодня же губернатор Андрей Бочаров позвонил Валентине Филипповой, поздравив ее с присвоением нового статуса.

Фото администрации Волгоградской области.