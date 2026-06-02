Студент из Арзамаса заплатил шантажистам за нераспространение его интимных фото

Вымогатели написали юноше в социальной сети.

Вымогатели напугали 19-летнего жителя Арзамаса распространением его интимных фотографий. Молодой человек поверил в умысел шантажистов и заплатил им почти 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Злоумышленники написали юноше в одной из социальных сетей и пригрозили сделать его пикантные снимки достоянием общественности. Испугавшись за репутацию, арзамасец перевел на неустановленный счет 9 984 рубля.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее мы писали, что саровчанка лишилась 15 тысяч рублей при попытке «раскрутить» группу в соцсети.