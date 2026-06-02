Почти 130 трудовых отрядов старшеклассников выйдут летом на работу в Хабаровске

— Получить от 20 тысяч рублей за смену предлагается бойцам педагогического направления. И тут нужно заметить, что хоть сумма по сравнению с остальными намного ниже, но эти отряды всегда наиболее многочисленные. Вступившие в медицинские отряды (ребята, получающие профильное образование) могут заработать от 35 тысяч рублей в месяц, проводники, строители, представители сферы сервиса — от 65 тысяч рублей в месяц, и самым доходным направлением считается путина — от 100 тысяч рублей в месяц. К слову, рыбообработчики также находятся в лидерах по найму — на промышленный лов рыбы выезжает около 400 ребят, — приводит данные комиссар. — Плюс к официальной «белой» зарплате то, что трудоустроенные по трудовому договору молодые люди в составе студенческого отряда не лишаются социальных выплат. А работа во время летнего периода ко всему прочему засчитывается ещё и в качестве производственной практики.