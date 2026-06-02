Почти 130 трудовых отрядов старшеклассников выйдут летом на работу в Хабаровске

Для нескольких тысяч молодых людей в нашем крае лето становится временем первых заработков, получения полезных навыков и ответственности. На каникулах, вместо ухода в виртуальный мир, они осваивают профессии, помогают городу и копят на первую мечту.
Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», довольно много вакансий для подростков готова предложить служба занятости. Однако существуют в регионе и трудовые отряды. Причем, интересоваться предстоящими сменами некоторые школьники начинают с января, большая же часть — с февраля-марта и вплоть до начала лета.
— Но так как приём документов завершается за две недели до начала смены, то и сегодня желающие ещё могут стать участниками трудовых отрядов — попасть в набор на июль или август, — отмечает ведущий специалист по работе с молодёжью МАУ «Городской молодёжный центр» Тимофей Гарбузенко.
Первая смена стартовала в этом году с началом летней поры и продлится она до 25 июня. Следующие отряды «заступят на службу» с 29 июня по 22 июля и с 27 июля по 19 августа. Кстати, некоторые старшеклассники записываются на участие сразу во все эти смены. А бывает, напротив, ребёнок понимает, что предложенная занятость ему не подходит — уходит, тем самым освобождая место в отряде другому энтузиасту.
Всего же в городе сформировано 129 трудовых отрядов старшеклассников в возрасте от 14 до 18 лет. Они действуют на базе образовательных учреждений, подростково-молодёжных клубов, центров по работе с населением и других организаций. В каждом — по 15 участников, с которыми заключается договор и, конечно, соблюдаются особые нормы трудового законодательства — работают ребята до четырёх часов в день. Юные хабаровчане помогают в благоустройстве скверов, парков, дворов, оказывают социальную помощь, проводят культурно-массовые мероприятия на жилмассивах и в городских центрах.
За свою работу старшеклассники получают вознаграждение — администрация города установила его в размере 5 тысяч рублей. Да, деньги небольшие, но, несмотря на возможность трудоустроиться в других организациях, многие ребята всё же предпочитают вступать в ТОСы. А всё потому, что занимают их здесь не только трудом, но проводят также культурные, социальные интерактивы, занятия.
— В трудовых отрядах ребята получают лидерские навыки, навыки работы в команде, заводят новые знакомства и друзей. Такая работа позволяет формировать у молодёжи ответственность и развивать трудолюбие. При этом сами школьники рассказывают, что им нравится работать на благо города и быть сопричастными к общему делу. Так, казалось бы, понемногу, но за три рабочих смены школьники собирают в общей сложности примерно 15 тонн мусора. А если они ещё и получают отклик, например, после проведённого для жителей культурного мероприятия (а их проходит около тысячи в рамках работы ТОС), то эти добрые слова не только остаются с молодёжью надолго, но и мотивируют к новым свершениям, — подметил Тимофей Гарбузенко.
Кстати, трудовые отряды подростков действуют довольно продолжительное время ещё и на базе региональных отделений общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». В Хабаровском крае в том числе. Правда, у многих на слуху, что всё-таки объединение это студенческое, поэтому и развиваться подобная работа со школьниками в нашем регионе стала последние несколько лет. Но сарафанное радио своё дело знает: ряды трудовых отрядов подростков растут. И что примечательно, вступать в них можно в течение всего года.
— Даже если желающие стать бойцами не успеют выйти на работу в этом сезоне (если направления их занятости уже стартовали), они всё равно могут обратиться к нам с заявлением о вступлении, пройти обучение и уже с нового, 2027 года, встретить свой трудовой семестр, — замечает комиссар (заместитель руководителя) Хабаровского регионального отделения МООО «РСО» Александра Мурысина.
Для школьников открыты отдельные направления занятости. Скажем, в прошлом году ребята работали на железной дороге помощниками по вокзалу, а в детских лагерях были «правой рукой» вожатых.
Но всё-таки среди бойцов сейчас больше насчитывается студентов вузов и колледжей. При этом для многих вступающих в РСО опыт летней подработки становится первым.
— Бойцом студотрядов может стать любой желающий в возрасте от 14 до 25 лет, главное требование — позитивный настрой и готовность трудиться, — улыбается собеседница. — Направлений работы сегодня шесть: студенческие отряды проводников — молодые люди заняты на железной дороге; путинные отряды — здесь бойцы участвуют в полном цикле переработки рыбы; педагогические отряды — парни и девушки организуют каникулярный отдых детей (в первую очередь работают они в детских лагерях региона, но привлекаются также и в центры федерального значения); строительные отряды позволяют работать на объектах регионального и всероссийского масштаба (а в этом году впервые наш боец принял участие уже в международном проекте — работал на площадке сооружения АЭС «Эль-Дабаа» в Египте); сервисные отряды — это обслуживание гостей в гостиничном и ресторанном бизнесе, в сфере общественного питания, отдыха, во время проведения конференций, крупнейших всероссийских соревнований; а также медицинские отряды, которые помогают будущим работникам сферы здравоохранения формировать профессиональные компетенции.
Как правило, основная занятость студентов приходится на летний период — это ещё один семестр, трудовой (но перед ним, по весне, для некоторых направлений необходимо пройти бесплатное обучение, получить сертификат). Реже, но всё-таки бывает подработка в другие сезоны. Например, зовут молодых людей на Сахалин во время весенней путины, зимой могут выходить в рейсы проводники, а вожатые — трудоустроиться в круглогодичные детские центры.
Что же касается нынешнего лета, то в этом сезоне планируется обеспечить работой около 1,2 тысячи бойцов региона. За месяц они могут заработать от 20 тысяч рублей до порядка 100 тысяч рублей. Кстати, с вакансиями в Российские студенческие отряды выходят как сами работодатели, так и само молодёжное объединение ведёт работу по поиску новых сотрудничеств.
— Получить от 20 тысяч рублей за смену предлагается бойцам педагогического направления. И тут нужно заметить, что хоть сумма по сравнению с остальными намного ниже, но эти отряды всегда наиболее многочисленные. Вступившие в медицинские отряды (ребята, получающие профильное образование) могут заработать от 35 тысяч рублей в месяц, проводники, строители, представители сферы сервиса — от 65 тысяч рублей в месяц, и самым доходным направлением считается путина — от 100 тысяч рублей в месяц. К слову, рыбообработчики также находятся в лидерах по найму — на промышленный лов рыбы выезжает около 400 ребят, — приводит данные комиссар. — Плюс к официальной «белой» зарплате то, что трудоустроенные по трудовому договору молодые люди в составе студенческого отряда не лишаются социальных выплат. А работа во время летнего периода ко всему прочему засчитывается ещё и в качестве производственной практики.
Однако всё-таки не вопрос заработка движет молодёжью. Студенческие отряды — это ведь ещё и про особую атмосферу единения, про традиции, про творческие и общественные мероприятия, про возможность открывать для себя новые места на карте.
— Вступить в студенческие отряды — значит стать частью большой дружной семьи. Здесь каждый сможет обрести товарищей, с которыми не только сейчас вместе трудишься на объекте, но уже затем, спустя годы, всё так же поддерживаешь связь. При этом отряды — это хорошая трудовая школа для молодёжи, позволяющая обрести полезные личностные и профессиональные навыки, которые обязательно пригодятся в последующем карьерном развитии, — подытожила Александра Мурысина.
О том, как вступить в трудовой отряд старшеклассников Хабаровска, готовы рассказать специалисты Городского молодежного центра по телефону 46−70−61. Узнать необходимую информацию и вступить в ряды Российских студенческих отрядов можно на официальном сайте организации (трудкрут.рф), а также на странице регионального отделения Вконтакте (vk.com/rso_khro).