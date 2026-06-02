Пентагон официально запретил журналистам вход в здание ведомства

Вход в здание Пентагона теперь официально запрещен для представителей прессы. Об этом в соцсети X сообщил официальный представитель оборонного ведомства США Джоэл Вальдес.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Причиной такого решения стало изменение статуса пресс-службы. Ее переквалифицировали в объект для работы с информацией ограниченного доступа. Как пояснил Вальдес, в этом же помещении, куда ранее допускались журналисты, работают спичрайтеры из управления министра. Они постоянно имеют дело с секретными документами и используют защищенную сеть SIPRNet. Из-за этого нахождение в комнате посторонних лиц полностью исключено, пишет «Лента.ру».

Вальдес подчеркнул, что встречи с пресс-секретарем и главой службы по связям с общественностью Шоном Парнеллом теперь проводятся только по предварительной записи.

Добавим, что ранее стало известно о планах Пентагона представить НАТО в июне проект сокращения американского военного контингента в Европе.

