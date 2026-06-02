Нижегородский депутат-единорос заявил о фальсификациях на партийных праймериз

Действующий депутат законодательного собрания Нижегородской области Андрей Тарасов заявил об использовании административного ресурса и фальсификации результатов праймериз «Единой России» на своем округе. Свое заявление депутат опубликовал в социальных сетях.
Господин Тарасов напомнил, что при проведении праймериз против него был выставлен «близкий и лояльный к председателю законодательного собрания кандидат» (также действующий депутат Максим Ребров — Ъ).
«Мне, действующему депутату, в отличие от другого кандидата, не разрешили размещать свои информационные материалы в школах и детских садах Нижегородского района, вводя в заблуждение жителей, которые должны были быть проинформированы о предстоящем голосовании и о других кандидатах. Руководителей многих учебных заведений и детских садов предупредили о потере работы, если они будут обращаться ко мне или помогать в информационной работе», — сообщил Андрей Тарасов. По его словам, учителей обязали провести работу с родителями учеников и убедить их голосовать на праймериз за Максима Реброва.
«Я был уверен и убеждал жителей, что процедура голосования будет честной и прозрачной, теперь вижу, что ошибался», — отметил господин Тарасов.
Как писал «Ъ-Приволжье», в апреле текущего года стало известно, что на избирательном округе действующего депутата заксобрания Андрея Тарасова на праймериз «Единой России» зарегистрировали Максима Реброва. По словам господина Тарасова, это стало результатом «кулуарного решения» с учетом мнения губернатора Глеба Никитина, который якобы «решил провести ротацию на избирательном округе № 7».
Андрей Тарасов трижды избирался депутатом по округу № 7. Максим Ребров много лет работал в аппарате заксобрания и стал депутатом после ухода вице-спикера Ольги Щетининой в Совет Федерации.