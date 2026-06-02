Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минтруде рассказали о льготах при трудоустройстве бывших военнослужащих

Работодатели могут получить госсубсидию при трудоустройстве бывших военных.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Работодатели в России могут получить государственную субсидию при трудоустройстве бывших военнослужащих, участников спецоперации, членов их семей, а также других льготных категорий граждан, сообщил Минтруд на платформе Max.

«Субсидию можно получить при трудоустройстве бывших военнослужащих и членов их семей, участников специальной военной операции и членов семей участников СВО, погибших при выполнении задач в ходе боевых действий», — говорится в сообщении.

Уточняется, что выплата предусмотрена также при найме одиноких родителей, усыновителей и опекунов несовершеннолетних детей или детей с инвалидностью, многодетных родителей, граждан с инвалидностью и лиц, освобожденных из мест лишения свободы.

Для участия в программе работодателю необходимо подать заявление на подбор сотрудников через портал «Работа России», указав имеющиеся вакансии и требования к кандидатам. После найма сотрудника компании следует подать заявление на выплату в Соцфонд.

Согласно данным министерства, субсидия предоставляется работодателю при соблюдении всех установленных требований. В частности, сотрудник должен быть принят на полный рабочий день по бессрочному трудовому договору, а у самой компании должны отсутствовать задолженности.