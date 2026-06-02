В Минтруде рассказали о льготах при трудоустройстве бывших военнослужащих

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Работодатели в России могут получить государственную субсидию при трудоустройстве бывших военнослужащих, участников спецоперации, членов их семей, а также других льготных категорий граждан, сообщил Минтруд на платформе Max.
«Субсидию можно получить при трудоустройстве бывших военнослужащих и членов их семей, участников специальной военной операции и членов семей участников СВО, погибших при выполнении задач в ходе боевых действий», — говорится в сообщении.
Уточняется, что выплата предусмотрена также при найме одиноких родителей, усыновителей и опекунов несовершеннолетних детей или детей с инвалидностью, многодетных родителей, граждан с инвалидностью и лиц, освобожденных из мест лишения свободы.
Для участия в программе работодателю необходимо подать заявление на подбор сотрудников через портал «Работа России», указав имеющиеся вакансии и требования к кандидатам. После найма сотрудника компании следует подать заявление на выплату в Соцфонд.
Согласно данным министерства, субсидия предоставляется работодателю при соблюдении всех установленных требований. В частности, сотрудник должен быть принят на полный рабочий день по бессрочному трудовому договору, а у самой компании должны отсутствовать задолженности.