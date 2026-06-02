Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Весёлый дельфин-2026»: Волгоградская область и Санкт‑Петербург блеснули в Казани

В казанском Дворце водных видов спорта завершились 61‑е Всероссийские соревнования по плаванию «Весёлый дельфин».

В казанском Дворце водных видов спорта завершились 61‑е Всероссийские соревнования по плаванию «Весёлый дельфин» — главный старт года для пловцов 12−13 лет. На дистанции вышли 806 юных талантов из 71 региона страны. Борьба развернулась нешуточная: каждый заплыв демонстрировал, что будущее российского плавания — в надёжных руках.

В командном зачёте победу праздновала сборная Санкт‑Петербурга — город на Неве подтвердил статус кузницы талантов. Серебро сенсационно взяла команда Волгоградской области: её спортсмены показали универсальность и волю к победе на всех дистанциях. Бронзу завоевала сборная Москвы, не отступившая без боя.

На самой изматывающей дистанции — 800 м вольным стилем — у мальчиков триумфально выступил Егор Сергеев из Волгоградской области. Его время — 8:45.96 — стало эталоном выносливости в своей возрастной категории. Серебро досталось Алексею Гуськову из Московской области (8:54.41), а бронза — Арсению Ильиных из Татарстана (8:54.59).

У девочек на аналогичной дистанции победу вырвала Полина Бусловская из Воронежской области (8:57.49). Её плавный, но мощный стиль позволил опередить Дарью Самарскую из Волгоградской области (9:03.06) и Варвару Чувашову из Москвы (9:12.32).

В дисциплине «200 м комплексное плавание» блистал Гавриил Иванов из Санкт‑Петербурга. Его результат — 2:15.31 — показал, что юный спортсмен владеет всеми стилями на высочайшем уровне. Всего полсекунды уступил ему Ярослав Маркин из Москвы (2:15.86), а замкнул тройку призёров всё тот же Егор Сергеев (2:17.25), подтвердив свою универсальность.

Волгоградская область заявила о себе и в спринте. Дарья Самарская взяла золото на 100 м вольным стилем (57.52), оставив позади Марию Соколову из Петербурга (59.02) и Ксению Жеребину из Подмосковья (59.20).

На спине не было равных Валерии Шмидт из Москвы (1:03.99), но Варвара Фомина из Московской области (1:04.36) и волгоградка Аврора Реппало (1:04.80) не дали расслабиться столичной спортсменке.

А в баттерфляе триумфально выступила Майя Судакова (Волгоградская область) — её 1:03.31 принесли золото. Амалия Эрих из Московской области (1:03.94) и Ксения Вернигорова из Ростовской области (1:04.49) дополнили пьедестал.

По итогам подсчёта очков World Aquatics лучшие результаты показали:

Полина Бусловская (Воронежская область) на дистанции 800 м вольным стилем — 8:57,49 (730 очков);

Егор Сергеев (Волгоградская область) на дистанции 800 м вольным стилем — 8:45,96 (635 очков).

Эти результаты стали эталоном выносливости и техники в возрастной категории 12−13 лет.

Соревнования «Весёлый дельфин» вновь доказали: российский бассейн богат талантами. Победы Санкт‑Петербурга, Волгоградской области показали, что регионы активно развивают плавание, а юные спортсмены готовы бороться за медали самого высокого уровня.

Александр Веселовский.

Фото: Федерация водных видов спорта России.

Узнать больше по теме
Майами: город небоскребов, океана и международной торговли
Майами — один из самых известных городов США, расположенный на юго-востоке страны. Этот мегаполис считается важным финансовым, туристическим и транспортным центром. С недавних он пор он приобрел известность и на дипломатическом треке, став площадкой для переговоров с РФ.
Читать дальше