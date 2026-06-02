В Волгоградской области задержали организаторов подпольного игорного клуба

По оперативным данным, с мая 2025 года по май 2026 года четверо жителей Волжского и двое волгоградцев в возрасте от 33 до 56 лет организовали в нежилом помещении в Волжском подпольный игорный клуб. Посещать его могли только проверенные игроки, которых рекомендовали члены группы. По информации ГУ МВД по Волгоградской области, двое из задержанных уже имели судимости.