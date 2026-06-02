В Волгоградской области задержали организаторов подпольного игорного клуба

С мая 2025 по май 2026 года в нежилом помещении в городе Волжском проводились азартные карточные игры.
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Волгоградской области совместно со следователями регионального следкома и при силовой поддержке Росгвардии пресекли работу организованной преступной группы. Фигурантов подозревают в незаконном проведении азартных игр.
По оперативным данным, с мая 2025 года по май 2026 года четверо жителей Волжского и двое волгоградцев в возрасте от 33 до 56 лет организовали в нежилом помещении в Волжском подпольный игорный клуб. Посещать его могли только проверенные игроки, которых рекомендовали члены группы. По информации ГУ МВД по Волгоградской области, двое из задержанных уже имели судимости.
В ходе обысков оперативники изъяли оборудование для азартных игр, покерные наборы, черновые записи и другие вещественные доказательства. Все эти предметы имеют значение для следствия.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой»). Максимальное наказание по этой статье — до 6 лет лишения свободы. Расследование продолжается.