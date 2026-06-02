Экологи сказали, с чем связан необычный цвет воды на Цнянском водохранилище

Экологи выяснили причину необычного цвета воды на Цнянском водохранилище Минска.

Источник: Комсомольская правда

Экологи сказали, с чем связан необычный цвет воды на Цнянском водохранилище. Подробности сообщает Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Про необычный цвет воды специалистам сообщили минчане, которые предполагали, что причиной может быть сброс неустановленных веществ. Однако признаков, указывавших на это, обнаружено не было.

Вместе с тем необычный цвет воды в данный период объясняется появлением метафитонных матов.

«Плывущий по поверхности метафитон, особенно у берега, визуально воспринимается как антропогенное загрязнение, хотя образуется в ходе естественного процесса», — пояснили экологи.

Экологи выяснили причину необычного цвета воды на Цнянском водохранилище Минска. Фото: телеграм-канал Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Метафитон представляет из себя всплывшие на поверхность фрагменты биообрастаний дна и подводных поверхностей либо собравшийся на водной глади планктон. Его основные компоненты — бактерии, водоросли, мертвое органическое вещество, а также беспозвоночные и грибы.

Результаты лабораторных наблюдений показали, что содержание кислорода в поверхностных водных объектах соответствует установленным нормам. Но наблюдение за состоянием водохранилища будет продолжено.