В Красноярске суд рассматривает дело экс-мэра Владислава Логинова

Центральный районный суд Красноярска проводит предварительное судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшего мэра города Владислава Логинова, сообщает ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судов региона.
Рассмотрение дела началось в 13:30. Заседание проходит в закрытом для представителей СМИ режиме. Логинов, этапированный в следственный изолятор Москвы, участвует в процессе по видео-конференц-связи.
Известно, что ему вменяется четыре эпизода получения взятки в особо крупном размере. Помимо него, фигурантами дела являются экс-замглавы города Алексей Давыдов, экс-руководитель МП «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» Евгений Жвакин, экс-депутат Горсовета Красноярска Павел Креско и Татьяна Сухова.
Давыдову также предъявлено обвинение в получении взяток. В отношении остальных фигурантов следствие инкриминирует посредничество при передаче взяток.
Напомним, Логинов был задержан в июне 2025 года. Ранее стало известно, что в 2018—2024 гг. он получил от гендиректора коммерческой организации более 180 млн руб. Также копания оплатила ему строительство бани.