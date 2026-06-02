В Красноярске суд рассматривает дело экс-мэра Владислава Логинова

Заседание проходит в закрытом для представителей СМИ режиме.

Источник: KrasnoyarskMedia

Центральный районный суд Красноярска проводит предварительное судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшего мэра города Владислава Логинова, сообщает ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судов региона.

Рассмотрение дела началось в 13:30. Заседание проходит в закрытом для представителей СМИ режиме. Логинов, этапированный в следственный изолятор Москвы, участвует в процессе по видео-конференц-связи.

Известно, что ему вменяется четыре эпизода получения взятки в особо крупном размере. Помимо него, фигурантами дела являются экс-замглавы города Алексей Давыдов, экс-руководитель МП «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» Евгений Жвакин, экс-депутат Горсовета Красноярска Павел Креско и Татьяна Сухова.

Давыдову также предъявлено обвинение в получении взяток. В отношении остальных фигурантов следствие инкриминирует посредничество при передаче взяток.

Напомним, Логинов был задержан в июне 2025 года. Ранее стало известно, что в 2018—2024 гг. он получил от гендиректора коммерческой организации более 180 млн руб. Также копания оплатила ему строительство бани.