Норильский бизнесмен заплатил полицейскому миллион и получил 9 лет

Он пытался откупиться от полиции.

В Норильске предприниматель получил 9 лет колонии за попытку откупиться от полиции миллионом рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

По версии следствия, осенью 2025 года в полицию Норильска поступило заявление о краже металлических труб и конструкций с производственной площадки — ущерб превысил 1,3 миллиона рублей. Оперативники вышли на местного предпринимателя. Он признался в вывозе имущества и сообщил, что часть металла уже продал.

Когда мужчина пришёл в отдел для дачи показаний, ему разъяснили возможные последствия. Однако вместо законной защиты он решил договориться. Предприниматель попросил встречи с начальником отдела и предложил заплатить за прекращение уголовного преследования. Полицейский сообщил о коррупционном предложении руководству.

На следующий день бизнесмен приехал на парковку у ТЦ «Сити», сел в служебную машину и заявил: «Чтобы не было наказания, чтобы не было уголовки». Затем достал из кармана и передал миллион рублей. Его задержали на месте. Сначала он признал передачу взятки, но позже изменил позицию и вину отрицать.

Суд признал его виновным по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки в крупном размере» и приговорил к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в 2 миллиона рублей. Расследование дела о самой краже продолжается.

Ранее мы сообщали, что дело экс-мэра Красноярска Владислава Логинова о взятках поступило в суд.