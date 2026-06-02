Более 46 тысяч россиянок отказались от аборта в 2025 году

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Свыше 46 тысяч женщин в России, оказавшихся в состоянии репродуктивного выбора, отказались от аборта в 2025 году благодаря консультированию медиков, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Мурашко во вторник обратился к участникам 39-го Международного конгресса с курсом эндоскопии «Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний».
«В 2025 году более 46 тысяч беременностей сохранено по результатам проведения консультирования женщин в состоянии репродуктивного выбора. Благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям родилось более 32 тысяч маленьких граждан нашей страны», — сказал министр.