Под Волгоградом 13-летний подросток на мопеде сбил ребенка-пешехода

В селе Рахинка Среднеахтубинского района Волгоградской области 13-летний подросток устроил ДТП, в котором пострадал другой ребенок. Это случилось в День защиты детей вечером на улице Ленина. Как рассказали в полиции региона, школьник без прав ехал на мопеде «Мотоленд» и не успел сориентироваться, когда дорогу стал перебегать 9-летний ребенок. Пешеход попал под колеса и поехал в больницу.