Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Курской области за сутки при атаках ВСУ один человек погиб, шестеро ранены

За минувшие сутки в результате атак ВСУ один человек погиб и шестеро были ранены. Также накануне в больнице скончался 56-летний механизатор, пострадавший при ударе дрона по трактору 28 мая. Это следует из ежедневной сводки губернатора Александра Хинштейна.

Источник: Коммерсантъ

За минувшие сутки в результате атак ВСУ один человек погиб и шестеро были ранены. Также накануне в больнице скончался 56-летний механизатор, пострадавший при ударе дрона по трактору 28 мая. Это следует из ежедневной сводки губернатора Александра Хинштейна.

Погибший установлен в селе Щекино Рыльского района: он скончался из-за атаки БПЛА на автомобиль. Ему было 53 года.

В селе Пушкарное Кореневского района дрон ударил по автомобилю у магазина — были ранены трое сотрудников. Транспортное средство сгорело. В райцентре Глушково беспилотник атаковал местного жителя, когда тот ехал на велосипеде. Мужчина попытался увернуться от дрона, из-за чего упал и сломал голень левой ноги. В деревне 1-е Яньково Рыльского района БПЛА взорвался перед мотоциклом — 35-летний мужчина получил осколочные ранения лица, груди, живота, рук и ног.

Кроме того, ночью в деревне Гирьи Беловского района пострадал 59-летний мужчина. У него диагностированы минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, сотрясение головного мозга, слепые осколочные ранения головы, плеча, спины, живота, бедра и обеих голеней. Мирный житель доставлен в Курскую областную больницу.

Разрушения в основном зафиксированы в Рыльском районе: в деревне Тереховка повреждена кровля домовладения, в селе Михайловка — еще один частный дом, в селе Дурово — забор и беседка. В деревне Щетинка Курского района нарушено остекление дома.

За выходные ВСУ атаковали все регионы Черноземья, кроме Тамбовской области. В результате пострадали пять человек, в том числе один в Курской области.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше