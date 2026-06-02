В Курской области за сутки при атаках ВСУ один человек погиб, шестеро ранены

В селе Пушкарное Кореневского района дрон ударил по автомобилю у магазина — были ранены трое сотрудников. Транспортное средство сгорело. В райцентре Глушково беспилотник атаковал местного жителя, когда тот ехал на велосипеде. Мужчина попытался увернуться от дрона, из-за чего упал и сломал голень левой ноги. В деревне 1-е Яньково Рыльского района БПЛА взорвался перед мотоциклом — 35-летний мужчина получил осколочные ранения лица, груди, живота, рук и ног.