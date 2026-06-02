Продажа билетов на теплоходы стартовала еще на трех столичных причалах

Доступен и онлайн-способ покупки — оформить билет можно на сайте «Суда сюда!».

Источник: МАХ/"Дептранс Москвы"

Билеты на теплоходы теперь можно купить еще на трех причалах столицы, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

«Как показал прошлый год, речные прогулки стали любимым видом досуга для москвичей и туристов. В сезоне речной навигации 2025 года спрос на этот вид отдыха увеличился на 25%», — отметили в департаменте.

Брендированные кассы «Суда сюда!» открыли на следующих причалах: «Красный Октябрь»; «Нескучный сад»; «Патриарший». Там можно приобрести билеты на маршруты: «Северный», «Исторический», «Коломенский‑экспресс» и «Северный‑экспресс». Всего у агрегатора «Суда сюда!» насчитывается 10 касс. Кроме того, доступен и онлайн-способ покупки — оформить билет можно на сайте «Суда сюда!».

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем не только развивать водный транспорт, но и повышать комфорт пассажиров и улучшать сервисы», — подчеркнул заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, в летний период речные прогулки пользуются высоким спросом у москвичей и гостей города. Увеличение числа касс на причалах позволит справится с растущим спросом. Ликсутов выразил уверенность, что данная мера приведет к увеличению числа пассажиров теплоходов.

Ранее сообщалось, что свыше 1,3 тысячи мероприятий провели на Южном речном вокзале в Москве с момента его обновления, которое прошло три года назад. С тех пор он принял свыше 805 тысяч гостей.

