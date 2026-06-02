Спикер Красновишерской думы после участия в СВО вернулся к должности

Председатель думы Красновишерского муниципального округа Михаил Острянский 1 июня вновь приступил к своим обязанностям. Об этом сообщает telegram-канал «Слуховой анализатор». Ранее господин Острянский заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону специальной военной операции. Его пребывание там продлилось с ноября 2025 года.