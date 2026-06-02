В Комсомольске-на-Амуре отремонтируют 10 дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

В Комсомольске-на-Амуре продолжается дорожный сезон. В этом году по президентскому национальному проекту «Инфраструктура для жизни» и Народной программе партии «Единая Россия» ремонтируются 10 дорожных объектов общей протяжённостью почти 5 километров. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, общий объём финансирования составляет 303 миллиона рублей. Депутат Государственной Думы РФ Максим Иванов вместе с мэром города Дмитрием Заплутаевым осмотрел один из участков ремонта на Комсомольском шоссе, пообщался с подрядчиком и обсудил ход работ, сроки и качество их выполнения.
Максим Иванов отметил:
— Комсомольск-на-Амуре сегодня активно использует возможности федеральных программ. И наша задача — вместе с губернатором Хабаровского края Дмитрием Викторовичем Демешиным делать всё, чтобы федеральный ресурс заходил в регион и работал на конкретные задачи наших граждан. Всё это делается ради людей и для людей.
При формировании перечня объектов на текущий дорожный сезон учитывались обращения жителей. Мэр Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Заплутаев подчеркнул, что мнение горожан — один из ключевых критериев при выборе дорог для ремонта. На осмотренном участке выполняется демонтаж старого асфальта, фрезеровка, выравнивание и устройство нового асфальтобетонного покрытия, а также замена бордюрного камня. На ряде отрезков вместе с проезжей частью приводятся в порядок пешеходные зоны и обновляется уличное освещение.
Первые объекты уже готовятся к сдаче. Завершён участок Московского проспекта — от улицы Культурной до подстанции Скорой помощи. На Комсомольском шоссе от Кирова до Степной меняют бордюры, демонтируют старые трамвайные рельсы, укладывают новое покрытие. На улице Сусанина возле школы и детского сада уже установлены бордюры, завершается укладка покрытия. На улице Пермской укладывают выравнивающий слой асфальтобетона. Все работы планируется завершить к 1 сентября.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru