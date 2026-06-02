Стало известно, как выросла продолжительность жизни в России за 25 лет

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Средняя продолжительность жизни в России за четверть века выросла на 8 лет — до 74-летнего возраста, говорится в докладе «Экономический рост глазами молодых экономистов. Встреча с реальностью», подготовленном к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) изданием «Ведомости» и фондом «Росконгресс».
«За последние 25 лет продолжительность жизни увеличилась на 7 лет в среднем по миру (с 66 лет до 74) и на 8 лет в России (с 65 лет до 74)», — выяснили авторы доклада.
Растущее долголетие связано с улучшением здоровья — его состояние у людей старше 50 лет сейчас лучше, чем у предыдущего поколения в аналогичном возрасте, подчеркнули аналитики.
«Это позволяет людям продолжать активную жизнь и быть включенными в рынок труда дольше, не выходя на пенсию», — заключили авторы доклада.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.