Ачинец пойдет под суд за избиение подростка обувной ложкой (видео)

В Ачинске завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего местного жителя, который избил школьника в подъезде. Обвинительное заключение утвердила прокуратура Красноярского края.

По версии следствия, в апреле четверо подростков пришли в один из домов города, чтобы позвать друга на прогулку. Пока школьники ждали товарища на лестничной площадке первого этажа, со второго этажа к ним выбежал мужчина с металлической обувной ложкой в руках.

Испугавшись, дети попытались убежать. Троим это удалось, однако один из мальчиков запнулся и упал. Мужчина нанес 13-летнему школьнику не менее 14 ударов ложкой.

Как пояснил обвиняемый, причиной конфликта стал шум в подъезде. По его словам, подростки регулярно собирались в доме, шумели и портили общее имущество, а замечания не давали результата.

«Я просто хотел напугать его, чтобы они с друзьями не собирались в подъезде», — объяснил свое поведение мужчина.

Прокуратура предъявила ачинцу обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия и использованием предмета в качестве оружия). Уголовное дело направили в Ачинский городской суд для рассмотрения по существу.

