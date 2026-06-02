В Красноярске отметили Всемирный день велосипедиста

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Главным событием праздника стала индивидуальная велогонка на 20 км, собравшая на спортивной трассе Триатлон-центра 253 гонщика из разных городов края.
Победителей определяли в нескольких возрастных категориях, начиная от 15 лет и заканчивая категорией 70+.
Самой многочисленной оказалась группа «23 года и старше» (до 49 лет включительно), отмечает пресс-служба крайспорта. Абсолютным победителем среди мужчин стал Сергей Хазов, серебро досталось Дмитрию Летницкому, а бронза — Илье Самкову. Абсолютный победитель у женщин — Татьяна Тетерина, на втором месте Елена Прокофьева, на третьем — Анна Григорьева.
Велосипедисты в возрасте 10−14 лет, воспитанники спортивных секций, проехали укороченную дистанцию в 10 км, ветераны велоспорта старше 70 лет показали отличные результаты на 20-километровой дистанции.
Параллельно праздник проходил на площадке возле Бегового центра. Дети 3−4 лет соревновались в скорости на беговелах, а 5−12 лет — на велосипедах. Всего на старт вышло 53 юных спортсмена. Детские заезды получились зрелищными и как всегда привлекли немало болельщиков.
«Состоялся также велоквест для всех желающих. Целью увлекательного приключения было проехать все контрольные точки, исследуя велосипедные маршруты левобережной набережной. Велосипедисты собирали наклейки и обменивали заполненную карту на сувенир на финише. Это отличный формат отдыха для семьи или компании друзей», — рассказал президент Федерации велосипедного спорта Красноярского края и главный организатор Всемирного дня велосипедиста в Красноярске Николай Трегубов.
Общее число участников велогонок, прошедших одновременно на острове Татышев и в центре города, превысило 400 человек.