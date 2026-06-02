Витамины силы. Что нужно есть, чтобы не допустить хронической усталости

Гомоцистеин — это серосодержащая аминокислота, уровень которой увеличивается при недостатке фолата (витамина В9) и витамина В12. На концентрацию гомоцистеина влияет генетика, функция почек, также обеспеченность витаминами группы В. Известно, что повышенные уровни гомоцистеина связаны с окислительным стрессом и нарушением метаболизма, что может способствовать сердечно-сосудистым заболеваниям, снижению когнитивных функций и депрессии. Команда японских ученых выдвинула гипотезу о том, что недостаток фолата (B9) и витамина B12 может быть связан также с усталостью.