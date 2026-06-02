Жители ПФО смогут воспользоваться опцией перевода субтитров на татарский язык

Татарский язык стал первым среди национальных языков народов России, перевод на который стал доступен на платформе МТС Линк.

Автоматический перевод с русского и английского языков на татарский в режиме онлайн доступен на платформе МТС Линк. Искусственный интеллект распознаёт речь спикеров и выводит субтитры.

Татарский язык стал первым среди национальных языков народов России, перевод на который стал доступен на платформе. Инструмент работает на базе российских технологий.

Как отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов, интерес к платформам онлайн-коммуникаций в последние годы стабильно растет. По его словам, использование ИИ-инструментов — расшифровки речи и автоматического резюме встреч — позволило почти вдвое сократить среднюю продолжительность ежедневных созвонов. Наиболее активно сервис используют образовательные организации, предприятия розничной торговли, ИТ-компании и государственные учреждения.

Андрей Белов добавил, что в Нижегородской области проживает более 26 тысяч татар. По его мнению, функция перевода субтитров в режиме реального времени сделает коммуникации более доступными для мультиязычных команд и участников международных и всероссийских форумов.

Функция субтитров появилась на платформе в третьем квартале 2025 года. Её основная задача — сделать деловое общение и обучение более доступными для людей, которым сложно воспринимать устную речь, в том числе для слабослышащих сотрудников. В первом квартале 2026 года функциональность была расширена: пользователям стал доступен перевод субтитров на 18 языков в режиме реального времени, что упростило участие во встречах, конференциях и обучающих мероприятиях для разноязычной аудитории.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что MWS Cloud и Ситикард заключили соглашение о технологическом партнерстве.