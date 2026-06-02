Жители ПФО смогут воспользоваться опцией перевода субтитров на татарский язык

Функция субтитров появилась на платформе в третьем квартале 2025 года. Её основная задача — сделать деловое общение и обучение более доступными для людей, которым сложно воспринимать устную речь, в том числе для слабослышащих сотрудников. В первом квартале 2026 года функциональность была расширена: пользователям стал доступен перевод субтитров на 18 языков в режиме реального времени, что упростило участие во встречах, конференциях и обучающих мероприятиях для разноязычной аудитории.