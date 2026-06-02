«Активные граждане» выбрали лучшие весенние снимки столицы из «Мосфото»

Жители столицы в проекте «Активный гражданин» выбрали лучшие весенние снимки из «Мосфото». Фотографии оценили более 144 тысяч горожан, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Источник: Портал Мэра и Правительства Москвы

«Активные граждане» выбрали по пять фаворитов в четырех категориях. Например, в номинации «Виды Москвы» лучшими стали снимки первоцветов на фоне кремлевских башен, вечерней панорамы столицы, вида на Триумфальную площадь и на Москву‑реку на закате.

В свою очередь, в категории «Москва культурная» горожане выделили снимки балета «Снегурочка» и оперы «Орлеанская дева» в Московском академическом музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, кадры спектаклей «Мастер и Маргарита. История любви» и «Укрощение строптивой» в Театре сатиры, а также фотографии выставки пластических фигур «Историал. Коллекция» в парке «Зарядье».

В номинации «Москва фестивальная» победили фотографии акции «Вальс Победы», площадок фестиваля «Пасхальный дар», парада трамваев и исторической реконструкции ко Дню Победы в кинопарке «Москино».

Выбирая фотографии в номинации «Москва спортивная», горожане особо отметили воздушных гимнастов в музыкальном спектакле на воде «Люблю и верю» ко Дню Победы, кадры с «Кубка Победы» по прыжкам на лыжах с трамплина, снимки забега «Апрель» в «Лужниках» и фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв».

Ранее в проекте «Активный гражданин» стартовало голосование о возвращении исторического облика дому № 4 на Тверской улице столицы. Участники опроса решат будущее двух скульптур на крыше здания.

Скульптуры демонтировали из-за неудовлетворительного технического состояния в конце 1970-х годов. Москвичам предстоит решить, возвращать ли их и восстановить ли первоначальный архитектурный замысел.