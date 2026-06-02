Нижегородка заняла деньги у друзей и банка и отдала мошенникам 9 млн рублей

Аферисты под видом сотрудников государственных ведомств выманили у нижегородки 9 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
52-летняя женщина была на связи с мошенниками на протяжении 10 дней. За это время псевдопредставители портала «Госуслуги», Росфинмониторинга и правоохранительных органов убедили ее в необходимости отменить подозрительную операцию по банковскому счету.
Следуя указаниям злоумышленников, нижегородка перечислила через банкоматы личные 1 200 000 рублей, кредитные 5 400 000 рублей, а также взятые в долг у знакомых 2 400 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы писали, что жительница Заволжья лишилась 1 млн рублей при попытке заработать на инвестициях.