«Прописала»: красноярка заплатит 100 тысяч за фиктивную регистрацию иностранцев в доме

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жительницу Красноярска оштрафовали на 100 тыс. рублей за фиктивную постановку на учет двух иностранных граждан.
В ноябре прошлого года 24-летняя красноярка подала заявление о регистрации двоих граждан Таджикистана в своем доме, расположенном в одном из СНТ Сосновоборского муниципального округа. Срок пребывания был указан на один месяц.
Однако, как установили полицейские, фактически женщина не собиралась предоставлять иностранцам жилье.
Во время допроса обвиняемая пояснила, что зарегистрированные граждане являются ее знакомыми. По ее словам, материального вознаграждения за регистрацию она не получала.
Дознавателями было возбуждено и расследовано уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в России.
Березовский районный суд признал женщину виновной и назначил ей штраф в размере 100 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.