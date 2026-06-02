В Красноярске одинокий конь прогулялся по улицам города

2 июня жителей Красноярска удивил бесхозный конь, который «припарковался» около магазина технических товаров на улице Маерчака, 102. Как рассказали очевидцы «КП»-Красноярск, сотрудники торговой точки даже напоили животное водой.
Принадлежит ли конь одному из покупателей — неизвестно. Однако некоторые горожане уже спрашивают у продавцов, можно ли купить в их магазине седло.
«Ладно собаку потерять, но лошадь — это вообще», — пишет житель соседнего Дрокино.
Конных клубов поблизости нет, но зато есть частный сектор. Возможно, животное убежало от хозяина.