Работы по озеленению завершили на трех вокзалах Москвы

На Казанском, Павелецком и Белорусском вокзалах Москвы завершены работы по озеленению, сообщила пресс-служба ОАО «РЖД».

Источник: РИА "Новости"

«Вокзалы РЖД “расцветают” к лету. В этом сезоне их украсят хвойные композиции, цветущие кустарники, декоративные травы, лаванда и тысячи сезонных цветов. Работы по озеленению уже полностью завершили на вокзалах Казань-1, Нижний Новгород, а также на Казанском, Павелецком и Белорусском вокзалах Москвы», — говорится в сообщении.

Кроме того, аллея туй появилась у вокзала Зеленогорск, а молодые берeзы — у Ржевского мемориала.

При этом сейчас работы продолжаются в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Йошкар-Оле, Зеленогорске, на станциях «Нерехта», «Кириши», «Тамань», «Шувакиш» и других объектах пассажирской инфраструктуры.

Отмечается, что скоро появится яблоневый сад на станции «Ясная Поляна» и сиреневый сад на станции «Щeкино».