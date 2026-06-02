Создан ИИ алгоритм для превращения спутниковых снимков в чертежи

«Программа использует нейросеть, которая анализирует каждый пиксель изображения по принципу “объект/не объект”. После обнаружения в дело вступает алгоритм трассировки с применением кривых Безье: пиксельная “мозаика” превращается в аккуратные плавные линии и контуры, готовые для загрузки в геоинформационные системы. Разработка вносит вклад в достижение технологического суверенитета России в сфере обработки геопространственных данных и автоматизации проектирования. “RTAlgo” позволяет полностью отказаться от ручного обвода снимков — процесса, занимавшего у специалистов часы и дни, — заменяя его работой самообучающейся математической модели», — говорится в сообщении.