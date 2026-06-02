Создан ИИ алгоритм для превращения спутниковых снимков в чертежи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июня. /ТАСС/. Ученые Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) разработали программный комплекс. Он умеет автоматически находить любые объекты на спутниковых снимках и переводить их в язык векторной графики, работая быстрее и точнее человека, сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.
«Программа использует нейросеть, которая анализирует каждый пиксель изображения по принципу “объект/не объект”. После обнаружения в дело вступает алгоритм трассировки с применением кривых Безье: пиксельная “мозаика” превращается в аккуратные плавные линии и контуры, готовые для загрузки в геоинформационные системы. Разработка вносит вклад в достижение технологического суверенитета России в сфере обработки геопространственных данных и автоматизации проектирования. “RTAlgo” позволяет полностью отказаться от ручного обвода снимков — процесса, занимавшего у специалистов часы и дни, — заменяя его работой самообучающейся математической модели», — говорится в сообщении.
Один из авторов разработки, профессор кафедры инженерной графики и информационного моделирования ННГАСУ Евгений Попов сообщил, что модуль визуализации пространственных данных программы отображает результаты бинарной классификации в виде одноканального растра. «Модуль оценки результатов автоматизированной классификации осуществляет независимую оценку точности. Модуль трассировки векторизует полученное изображение распознанных объектов», — объяснил он.
Программа подходит для работы с многоканальными растровыми снимками и включает встроенную систему метрик: она не только предъявляет результат, но и сама рассчитывает, насколько точно сработала нейросеть, выполняя независимую проверку качества распознавания. Это особенно важно для задач градостроительства, лесного хозяйства и сельского хозяйства, где цена ошибки высока, пояснили в министерстве.
Разработка появилась благодаря реализации стратегического проекта вуза «Цифровое строительство», который является частью программы развития ННГАСУ в рамках программы «Приоритет 2030», входящей в обновленный национальный проект «Молодежь и дети».
Программа «RTAlgo» предназначена для векторизации объектов на спутниковых снимках. Может использоваться в архитектуре, кадастре, мониторинге территорий и любых отраслях, где требуется анализ мультиспектральных изображений.