Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Студенты массово идут служить в беспилотные войска, сообщили в Минобороны

МО РФ: студенты массово идут служить в беспилотные войска.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В России растет интерес студентов к службе в войсках беспилотных систем (БпС) Вооруженных сил РФ, сообщили в Минобороны России.

«В России растёт интерес студентов вузов и колледжей к службе в войсках беспилотных систем Вооружённых сил РФ. Молодые люди добровольно подают заявления, чтобы посвятить себя служению Родине в новом роде войск», — говорится в сообщении.

«Смотрел новости по телевизору, и меня привлекло данное направление — беспилотные системы. Учиться в вузе оставалось полтора года, но желание служить в войсках БпС взяло верх, поэтому я взял академический отпуск и заключил контракт», — рассказывает Вадим из Иркутской области.

По прибытии в подразделение он вместе с другими новобранцами прошёл профориентационное тестирование, которое помогло определить наиболее подходящую для него должность и направление.

«Служу я уже девятый месяц в должности оператора по сбору и обработке информации. Контракт скоро завершится, однако я решил продлить его ещё на один год», — поведал Вадим.

В военном ведомстве подчеркнули, что контракт на прохождение военной службы в данном роде войск заключается на срок не менее одного года.

В задачи Вадима входит сбор информации, присылаемой операторами БПЛА с линии боевого соприкосновения, их обработка и своевременный доклад командиру. «Очень важно выполнять все поручения в самые короткие сроки, поэтому я выполняю свою работу максимально быстро, ведь от этого зависят жизни людей», — говорит он.

В Минобороны отметили, что любой военнослужащий проходит службу непосредственно в подразделениях БпС, а его перевод в другие части Вооружённых сил РФ без добровольного согласия самого военнослужащего исключен.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше