Студенты массово идут служить в беспилотные войска, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В России растет интерес студентов к службе в войсках беспилотных систем (БпС) Вооруженных сил РФ, сообщили в Минобороны России.
«В России растёт интерес студентов вузов и колледжей к службе в войсках беспилотных систем Вооружённых сил РФ. Молодые люди добровольно подают заявления, чтобы посвятить себя служению Родине в новом роде войск», — говорится в сообщении.
«Смотрел новости по телевизору, и меня привлекло данное направление — беспилотные системы. Учиться в вузе оставалось полтора года, но желание служить в войсках БпС взяло верх, поэтому я взял академический отпуск и заключил контракт», — рассказывает Вадим из Иркутской области.
По прибытии в подразделение он вместе с другими новобранцами прошёл профориентационное тестирование, которое помогло определить наиболее подходящую для него должность и направление.
«Служу я уже девятый месяц в должности оператора по сбору и обработке информации. Контракт скоро завершится, однако я решил продлить его ещё на один год», — поведал Вадим.
В военном ведомстве подчеркнули, что контракт на прохождение военной службы в данном роде войск заключается на срок не менее одного года.
В задачи Вадима входит сбор информации, присылаемой операторами БПЛА с линии боевого соприкосновения, их обработка и своевременный доклад командиру. «Очень важно выполнять все поручения в самые короткие сроки, поэтому я выполняю свою работу максимально быстро, ведь от этого зависят жизни людей», — говорит он.
В Минобороны отметили, что любой военнослужащий проходит службу непосредственно в подразделениях БпС, а его перевод в другие части Вооружённых сил РФ без добровольного согласия самого военнослужащего исключен.