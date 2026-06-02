Сразу четыре пожара произошли в Хабаровске за сутки

Так, на улице Гагарина огонь охватил одноэтажное деревянное здание, которое уже было заброшено. Площадь пожара составила 60 «квадратов», на его тушение ушло 55 минут. А на улице Балтийской на территории частного дома вспыхнул дровяник. На ликвидацию возгорания площадью 20 квадратных метров пожарные потратили 50 минут. Помимо этого, на улице Мостовой зафиксировали пожар в двухэтажном деревянном бараке, в котором уже давно никто не живет. Там загорелись стены на обоих этажах, чердак и крыша. Общая площадь пожара составила 100 «квадратов», на его устранение огнеборцам потребовалось почти 6,5 часов. На улице Трехгорной на территории местной базы загорелись стены и потолок деревянной бытовки, обшитой металлическими листами. На тушение этого возгорания площадью 20 квадратных метров ушло всего 20 минут. Во всех случаях погибших или пострадавших не было.