Открыл магазин, расширился, сделал парковку и кое-что забыл: в Пионерском бизнесмен отдал 1 млн рублей за долги по аренде

В Пионерском мужчина расширил помещение в многоквартирном доме, открыл там сетевой магазин и оборудовал рядом парковку, но три года не платил за землю. Об этом пресс-служба регионального УФССП пишет во вторник, 2 июня.
До реконструкции площадь помещения составляла 290 «квадратов», после — 690. Для проведения работ администрация Пионерского сдала мужчине в аренду участок в 1 235 м². Когда магазин открылся, договор на землю калининградец не продлил, хотя территорию продолжили использовать — там оборудовали парковку для покупателей.
Власти обратились в суд и потребовали взыскать с мужчины деньги за пользование землёй. В итоговую сумму вошли неосновательное обогащение и проценты за пользование чужими средствами — всего 1 млн рублей.
После решения суда мужчину предупредили, что при отказе платить добровольно к долгу добавят исполнительский сбор — 12% от суммы. Калининградец перечислил деньги, их передадут администрации Пионерского городского округа.
